«Торпедо» сыграет со СКА в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ в четверг, 7 марта. Матч пройдет во дворце спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. За ключевыми событиями встречи «Торпедо» — СКА можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Следить за игрой можно на КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ. Встречи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Первая игра завершилась со счетом 5:2 в пользу команды Игоря Ларионова. Во втором матче в овертайме победу одержал клуб из Санкт-Петербурга — 3:2. В третьей игре СКА в гостях обыграл «Торпедо» — 5:2. Питерский клуб одержал вторую подряд победу и вышел вперед в серии (2-1).

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