Главный тренер «Амура» Мартемьянов оценил игру команды против «Металлурга»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу команды в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина против «Металлурга» (5:2). Он отметил, что команда хорошо относится к сопернику, который умеет играть в хоккей.

Тренер подчеркнул, что оборона «Амура» неплохо отработала в этой встрече.

«Металлург» — сильная команда. Нам нельзя расслабляться и праздновать одну из побед. Каждая игра — это бой. Если хочешь двигаться вперед, то надо иметь массу положительных качеств: характер, неуступчивость, стойкость, терпение, самоотверженность и полную самоотдачу», — цитирует Мартемьянова сайт КХЛ.

«Амур» сравнял счет в серии — 2-2. Пятая игра пройдет в Магнитогорске 9 марта. Начало — в 14.30 мск.