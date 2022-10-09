Защитник минского «Динамо» Сапего — об игре с «Торпедо»: «Будем выкладываться на сто процентов»
Защитник минского «Динамо» Сергей Сапего поделился мыслями об отношении ко дню рождения (8 октября) во время регулярного чемпионата КХЛ.
«Сторонник такого подхода, что день рождения — это просто день. Ничего особенного. Тем более, что в последние годы провожу этот день в самолете», — цитирует 23-летнего спортсмена официальный сайт клуба.
Также он рассказал, как команда настраивается на серию выездных матчей.
«Все понимают, что это важный выезд для нас. Надо набирать максимум очков. И так уже потеряли много на ровном месте. Так что будем выкладываться на сто процентов. И даже больше», — добавил Сапего.
Минское «Динамо» проведет встречу с «Торпедо» 9 октября. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.
На данный момент «зубры» занимают 8-е место в турнирной таблице Западной конференции (16 очков), команда из Нижнего Новгорода расположилась на 5-й строчке (19 очков).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|19
|17
|2
|35
|2
|Динамо М
|19
|13
|6
|29
|3
|Локомотив
|18
|11
|7
|25
|4
|Торпедо
|18
|11
|7
|23
|5
|Спартак
|20
|9
|11
|23
|6
|ЦСКА
|17
|10
|7
|23
|7
|Витязь
|19
|10
|9
|23
|8
|Северсталь
|19
|9
|10
|21
|9
|Куньлунь
|20
|8
|12
|19
|10
|Динамо Мн
|19
|7
|12
|18
|11
|Сочи
|17
|3
|14
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|18
|13
|5
|27
|2
|Металлург
|18
|12
|6
|26
|3
|Сал. Юлаев
|18
|10
|8
|23
|4
|Сибирь
|20
|10
|10
|22
|5
|Барыс
|19
|10
|9
|21
|6
|Ак Барс
|18
|8
|10
|20
|7
|Адмирал
|19
|8
|11
|18
|8
|Трактор
|20
|7
|13
|17
|9
|Авангард
|18
|7
|11
|16
|10
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|18
|5
|13
|13
|17.10
|16:30
|
Барыс – Торпедо
|- : -
|17.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|17.10
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|17.10
|19:00
|
Нефтехимик – Сибирь
|- : -
|17.10
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -