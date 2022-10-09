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9 октября, 10:33

Защитник минского «Динамо» Сапего — об игре с «Торпедо»: «Будем выкладываться на сто процентов»

Алина Савинова
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Защитник минского «Динамо» Сергей Сапего поделился мыслями об отношении ко дню рождения (8 октября) во время регулярного чемпионата КХЛ.

«Сторонник такого подхода, что день рождения — это просто день. Ничего особенного. Тем более, что в последние годы провожу этот день в самолете», — цитирует 23-летнего спортсмена официальный сайт клуба.

Также он рассказал, как команда настраивается на серию выездных матчей.
«Все понимают, что это важный выезд для нас. Надо набирать максимум очков. И так уже потеряли много на ровном месте. Так что будем выкладываться на сто процентов. И даже больше», — добавил Сапего.

Минское «Динамо» проведет встречу с «Торпедо» 9 октября. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

На данный момент «зубры» занимают 8-е место в турнирной таблице Западной конференции (16 очков), команда из Нижнего Новгорода расположилась на 5-й строчке (19 очков).

Источник: https://hcdinamo.by/news/intervyu/sergey-sapego-o-dne-rozhdeniya-v-nizhnem-novgorode-god-spustya-i-matche-s-torpedo/
ХК Динамо (Минск)
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