Вратарь «Авангарда» в гневе разломал клюшку после 0:3 от «Куньлуня»

В третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Куньлунь» голкипер омичей Василий Демченко в порыве гнева разломал клюшку ударом о штангу ворот, пропустив третий гол от китайской команды.

Счет после этого стал 3:0 в пользу гостей, а Демченко был заменен.