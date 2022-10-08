Никита Михайлис: «Понимаю, что уже пора забивать»
Нападающий «Барыса» Никита Михайлис подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:2).
— Стоило что-то менять после двух поражений?
— Собрались, поговорили, разобрали ошибки. Принципиально ничего не меняли, просто играли с хорошей концентрацией, старались не ошибаться.
— В первом периоде был гол в раздевалку очевидно помог.
— Да, всегда хорошо забивать в первом. Пропустили, но потом переломили. Выстояли в конце.
— Самый определяющий момент?
— Весь третий период. Хорошо играли, практически ничего не давали делать. Была пара моментов. Начинаешь ловить шайбу на себя, жертвовать.
— Три гола с рикошетов — и мастерство, и немного везения?
— Если правильно работаешь — это приводит к голу. Занимаешь правильную позицию, делаешь бросок вовремя.
— Броски низом во втором и третьем голе — это установка?
— Нет, просто хотели выиграть, забить.
— Против кого было наиболее сложно играть в «Ак Барсе»?
— У них вся команда хорошая, всегда получаются хорошие игры. А мы сами полностью выложились.
— Вы лучший бомбардир команды прошлого сезона, 44 очка. Когда забьете первую шайбу?
— Понимаю, что уже пора забивать. Стараюсь выходить и помогать команде.
— Что изменил тренер Андрей Скабелка?
— Другая тактика, все по-другому. И мы выходим с хорошей концентрацией и желанием, — сказал Михайлис Metaratings.ru.
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