Защитник минского «Динамо» Лалонд дисквалифицирован на один матч за драку

Защитник минского «Динамо» Шон Лалонд дисквалифицирован на один матч за драку с игроком «Локомотива» Александром Елесиным.

Инцидент произошел во вчерашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, в котором минская команда обыграла ярославский клуб со счетом 5:2.

«В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ:

«Наказанный вторым и каждым последующим Большим штрафом (5 минут) без определения в драке зачинщика или агрессора получает одну игру дисквалификации и индивидуальный штраф», — говорится в заявлении КХЛ.

Таким образом, Лалонд автоматически пропустит ближайший матч команды с московским «Динамо», который состоится 24 октября.