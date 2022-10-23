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Сегодня, 12:26

«Спартак» в овертайме обыграл «Амур». У «тигров» хет-трик на счету Николишина

«Спартак» победил «Амур» в овертайме
Руслан Минаев
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«Спартак» на выезде обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

В составе красно-белых забивали Илья Талалуев, Филип Вароне, Максим Цыплаков и Джои Кин.

У «тигров» хет-триком отметился Иван Николишин.

«Спартак» набрал 27 очков и поднялся на 5-е место в Западной конференции.

«Амур» на последней 11-й строчке Востока с 15 очками.

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