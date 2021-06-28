Защитник Михаил Епишин вернулся в «Витязь»
19:05
Защитник «Витязя» Михаил Епишин вернулся в команду, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.
24-летний россиянин минувший сезон провел в питерском «Динамо», сыграл в ВХЛ 67 матчей, забил 2 шайбы и отдал 13 результативных передач.
Епишин является воспитанником хоккейной школы «Витязя». В ВХЛ он выступал за ТХК и «Динамо» по договору о сотрудничестве между клубами.
Защитник «Витязя» Епишин вернулся в Подольск.— HC Vityaz (@hcvityaz_khl) June 28, 2021
После года пребывания в питерском «Динамо» и выступлений в ВХЛ Михаил Епишин возвращается в родные пенаты.https://t.co/tRH0uRJxju pic.twitter.com/pX1XyiJ3uH
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