Защитник Михаил Епишин вернулся в «Витязь»

Защитник «Витязя» Михаил Епишин вернулся в команду, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

24-летний россиянин минувший сезон провел в питерском «Динамо», сыграл в ВХЛ 67 матчей, забил 2 шайбы и отдал 13 результативных передач.

Епишин является воспитанником хоккейной школы «Витязя». В ВХЛ он выступал за ТХК и «Динамо» по договору о сотрудничестве между клубами.