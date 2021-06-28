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Защитник Михаил Епишин вернулся в «Витязь»

19:05
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Защитник «Витязя» Михаил Епишин вернулся в команду, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

24-летний россиянин минувший сезон провел в питерском «Динамо», сыграл в ВХЛ 67 матчей, забил 2 шайбы и отдал 13 результативных передач.

Епишин является воспитанником хоккейной школы «Витязя». В ВХЛ он выступал за ТХК и «Динамо» по договору о сотрудничестве между клубами.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hcvityaz_khl/status/1409530066699272194

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