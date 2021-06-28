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«Ак Барс» подтвердил подписание нового контракта с Юдиным

16:34
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Как и сообщал «СЭ», «Ак Барс» подписал новый контракт с Дмитрием Юдиным. Информацию об этом подтвердил 28 июня официальный сайт клуба.

Соглашение действует до 30 апреля 2023 года. По информации «СЭ», его зарплата составит 40 миллионов рублей в год.

25-летний Юдин пополнил состав «Ак Барса» в сентябре 2018 года. Дмитрий отыграл 156 матчей за «барсов» и набрал 28 (6+22) очков при показателе полезности «+22».

В сезоне-2020/21 Дмитрий Юдин стал вторым бомбардиром-защитником команды в регулярке — на его счету 16 (5+11) баллов. В плей-офф на счету игрока 2 (0+2) очка в 15 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/20815

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