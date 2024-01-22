Нападающий «Нефтехимика» Жукенов подвел итоги матча против «Адмирала»
Нападающий «Нефтехимика» Дмитрий Жукенов в интервью «СЭ» прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
— Хорошая, достаточно нервная игра получилась, — начал игрок. — «Адмирал» — команда с характером, неуступчивая, борется до конца матча. Было тяжело, но все выстояли, вытерпели. Все понимают, как нужны нам очки.
— Команда вела 2:0, играла неплохо, но после первой пропущенной шайбы и с начала третьего периода начинала играть не в свой хоккей. Это соперник вынуждал ошибаться?
— Скорее, нет. Мы почувствовали неуверенность, старались играть попроще, откидывались, пробрасывались, из-за этого «Адмирал» почувствовал себя увереннее, начал нагнетать.
— В этом сезоне вы уже сыграли с «Адмиралом» на Дальнем Востоке. Еще и провели с этой командой две игры дома. Как сильно отличаются эти выездные матчи от домашних?
— Когда играешь дома, стараешься больше создавать моментов. Это всегда так. Точно так же «Адмирал» действует дома, играет агрессивнее. Плюс часовой пояс дает о себе знать.
— Дмитрий Соколов по ходу этого сезона перешел в «Нефтехимик». Как оказалось, в детском возрасте вы с ним пересекались в одной команде. Теперь вы играете не только в одной команде, но и в одной тройке. Быстро нашли общую химию?
— Мы и не привыкали. Как будто не было перерыва. Сразу, с первых тренировок, с первых игр начали находить взаимопонимание. Надо отметить, что и Володя Брюквин — наш партнер по звену с нами хорошо взаимодействует.
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