Защитник «Металлурга» Маклюков: «Не переживаю, что мой гол отменили»

Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков прокомментировал свой гол, отмененный в первом периоде второго матча финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом».

«Мой гол, хоть и был отменен, думаю, подействовал на команду достаточно хорошо. «Локомотив» здорово начал, владел преимуществом. Но после этого гола чуть-чуть весы сместились в нейтраль, скажем так. Да, счет остался 0:0, но психологически соперник чувствует, что он только что пропустил и что это может повториться. Игра меняется. Не переживаю, что мой гол отменили. Команда выиграла, поэтому я уже об этом забыл. Но было бы здорово, если бы засчитали!», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

Игра проходила 20 апреля в спортивном комплексе «Арена Металлург» в Магнитогорске и завершилась победой хозяев (1:0). Счет в серии стал 2-0 в пользу «Магнитки». Следующая встреча между командами состоится 22 апреля в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.