Защитник «Лады» Савиков перешел в «Спартак»
13:01
Защитник «Лады» Егор Савиков продолжит карьеру в «Спартаке». Клубы произвели обмен, сообщается на официальной сайте красно-белых.
В обмен на Савикова в клуб из Тольятти отправится Владимир Бобылева плюс денежная компенсация.
18-летний Савиков — воспитанник самарской школы ЦСК ВВС. В прошлом сезоне он дебютировал в МХЛ в составе «Ладьи», а также стал лучшим бомбардиром среди защитников лиги, набрав 34 очка (4 гола + 30 передач) в 56 матчах.
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/transfers/zashchitnik-molodyezhnoy-sbornoy-rossii-egor-savikov-pereshyel-v-spartak/
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