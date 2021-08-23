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Защитник «Лады» Савиков перешел в «Спартак»

13:01
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Защитник «Лады» Егор Савиков продолжит карьеру в «Спартаке». Клубы произвели обмен, сообщается на официальной сайте красно-белых.

В обмен на Савикова в клуб из Тольятти отправится Владимир Бобылева плюс денежная компенсация.

18-летний Савиков — воспитанник самарской школы ЦСК ВВС. В прошлом сезоне он дебютировал в МХЛ в составе «Ладьи», а также стал лучшим бомбардиром среди защитников лиги, набрав 34 очка (4 гола + 30 передач) в 56 матчах.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/transfers/zashchitnik-molodyezhnoy-sbornoy-rossii-egor-savikov-pereshyel-v-spartak/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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