Защитник «Лады» Савиков перешел в «Спартак»

Защитник «Лады» Егор Савиков продолжит карьеру в «Спартаке». Клубы произвели обмен, сообщается на официальной сайте красно-белых.

В обмен на Савикова в клуб из Тольятти отправится Владимир Бобылева плюс денежная компенсация.

18-летний Савиков — воспитанник самарской школы ЦСК ВВС. В прошлом сезоне он дебютировал в МХЛ в составе «Ладьи», а также стал лучшим бомбардиром среди защитников лиги, набрав 34 очка (4 гола + 30 передач) в 56 матчах.