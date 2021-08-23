«Динамо» расторгло контракт с Проскуряковым через месяц после подписания

Московское «Динамо» расторгло контракт с голкипером Ильей Проскуряковым, сообщает официальный сайт КХЛ.

34-летний хоккеист пополнил столичный клуб всего месяц назад, его контракт был рассчитан на один сезон.

В прошлом сезоне Проскуряков сыграл в 14 матчах за рижское «Динамо», отражая в среднем 88,7% бросков при коэффициенте надежности 3,09.

Ранее вратарь также выступал за «Сочи», «Югру», «Торпедо», «Адмирал», ЦСКА, «Трактор» и «Металлург».