Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Защитник Дитц может перейти из «Барыса» в ЦСКА

19:07
Даррен Дитц. Фото photo.khl.ru
Даррен Дитц. Фото photo.khl.ru
Теги:

Как стало известно «СЭ», защитник Даррен Дитц может перейти из «Барыса» в ЦСКА. Как ранее сообщалось, Дитц — самый высокооплачиваемый игрок КХЛ с зарплатой в 100 миллионов рублей в год.

При этом армейский клуб может покинуть защитник Виктор Сведберг.

В этом сезоне Даррен Дитц провел в КХЛ 34 матча, в которых набрал 21 (9+12) очко.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артур Хайруллин все материалы автора
Читайте также
Бразильские политики подрались по правилам ММА. Оскорбленный мэр к концу боя еле двигался, но победил
Захарова пообещала ответ на высылку Германией двух дипломатов РФ
0
Реклама