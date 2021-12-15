Защитник Дитц может перейти из «Барыса» в ЦСКА
19:07
Как стало известно «СЭ», защитник Даррен Дитц может перейти из «Барыса» в ЦСКА. Как ранее сообщалось, Дитц — самый высокооплачиваемый игрок КХЛ с зарплатой в 100 миллионов рублей в год.
При этом армейский клуб может покинуть защитник Виктор Сведберг.
В этом сезоне Даррен Дитц провел в КХЛ 34 матча, в которых набрал 21 (9+12) очко.
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