Президент ЦСКА Есмантович: «Скучаем по тем временам, когда играли с североамериканскими клубами и обыгрывали их»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал возможность встречи между клубами КХЛ и НХЛ.

— Я первый подниму 2 руки, чтобы этот матч состоялся. Чтобы он был достаточно красивым, хоккей для наших болельщиков. Мы все скучаем по тем временам, 70-м, когда играли с североамериканскими клубами и обыгрывали их с достаточно крупным счетом, — передает слова Есмантовича «СЭ».