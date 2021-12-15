Президент ЦСКА Есмантович: «Скучаем по тем временам, когда играли с североамериканскими клубами и обыгрывали их»
19:10
Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал возможность встречи между клубами КХЛ и НХЛ.
— Я первый подниму 2 руки, чтобы этот матч состоялся. Чтобы он был достаточно красивым, хоккей для наших болельщиков. Мы все скучаем по тем временам, 70-м, когда играли с североамериканскими клубами и обыгрывали их с достаточно крупным счетом, — передает слова Есмантовича «СЭ».
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