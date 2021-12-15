Президент ЦСКА об усилении команды перед дедлайном: «Будет два новых защитника. Один — точно»
19:00
Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о возможном усилении команды до дедлайна.
— Стоит ли ожидать активности на рынке до дедлайна?
— Стоит, больших активностей.
— Какие позиции?
— Защитники.
— На вход?
— На вход. Два. Пытаемся два. Но один точно.
Читайте также
Бразильские политики подрались по правилам ММА. Оскорбленный мэр к концу боя еле двигался, но победил
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю