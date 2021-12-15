Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Президент ЦСКА об усилении команды перед дедлайном: «Будет два новых защитника. Один — точно»

19:00
Теги:

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о возможном усилении команды до дедлайна.

— Стоит ли ожидать активности на рынке до дедлайна?

— Стоит, больших активностей.

— Какие позиции?

— Защитники.

— На вход?

— На вход. Два. Пытаемся два. Но один точно.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Михаил Зислис все материалы автора
Читайте также
Бразильские политики подрались по правилам ММА. Оскорбленный мэр к концу боя еле двигался, но победил
Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата
0
Реклама