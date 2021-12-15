Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о возможном усилении команды до дедлайна.

— Стоит ли ожидать активности на рынке до дедлайна?

— Стоит, больших активностей.

— Какие позиции?

— Защитники.

— На вход?

— На вход. Два. Пытаемся два. Но один точно.