Александр Шаров — о победе над «Динамо»: «Нервы пощекотали друг другу»
Нападающий «Трактора» Александр Шаров прокомментировал победу над московским «Динамо» (5:4 ОТ, 2-0) во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина.
— Крутая игра, всем понравилась: и игрокам, и болельщикам. Нервы пощекотали друг другу, качели такие, то мы, то они. Главное, что выиграли и идем дальше.
— Были ли какие-то особенные эмоции от гола в овертайме?
— Да какие эмоции, главное — выиграли. Хорошо, что забил, помог команде, это самое главное.
— Вы почувствовали, что «Динамо» будто стало вас опасаться? Более осторожно играли в отличие от первого матча.
— Не обращаем внимания, стараемся играть в свой хоккей, который приносит свои плоды. Не важно, как они играют.
— Ваш гол это везение или чуйка?
— Все в совокупности.
— Лежа не каждый на тренировке сможет забить.
— Может какие-то эмоции сработали, что могу что-то большее сделать.
— Какие все-таки эмоции почувствовали, когда поняли, что шайба в воротах?
— Понял, что выиграли. 5 на 3 не забили, к сожалению, была большая надежда на это, решать просто исход. Слава богу, что через смену забили. Будем этот момент с неравными составами подтягивать.
— «Динамо» активно лезет на Фукале, как-то это вас выводит на эмоции или спокойно к этому относитесь?
— Это плей-офф, они ищут ключи к нашим воротам. Мы знаем об этом и готовы защищать нашего вратаря.
— Что помогло остаться в психологическом равновесии? Вели 4:2, затем упустили преимущество, 5 на 3 не реализовали.
— Все хотели выиграть, все все понимали. Бывают взлеты и падения, спокойно относимся к этому.
— 6 побед подряд в плей-офф, какое настроение сейчас в команде?
— Нормальное настроение, немного порадуемся и будем готовиться дальше. Серия ещё не закончена.
«Трактор» увеличил счет в серии до четырех побед 2-0. Следующий матч между командами пройдет 20 марта в Челябинске.
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|Барыс
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|21
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
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|22
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|Северсталь
|68
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|7
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|34
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|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
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|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 1
|0 - 1
|
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
1 - 0
|1 - 0
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 2
|0 - 2
|
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
0 - 2
|0 - 2
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|18.03
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|0 : 7
|18.03
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|4 : 5 ОТ