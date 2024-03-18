Александр Шаров — о победе над «Динамо»: «Нервы пощекотали друг другу»

Нападающий «Трактора» Александр Шаров прокомментировал победу над московским «Динамо» (5:4 ОТ, 2-0) во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина.

— Крутая игра, всем понравилась: и игрокам, и болельщикам. Нервы пощекотали друг другу, качели такие, то мы, то они. Главное, что выиграли и идем дальше.

— Были ли какие-то особенные эмоции от гола в овертайме?

— Да какие эмоции, главное — выиграли. Хорошо, что забил, помог команде, это самое главное.

— Вы почувствовали, что «Динамо» будто стало вас опасаться? Более осторожно играли в отличие от первого матча.

— Не обращаем внимания, стараемся играть в свой хоккей, который приносит свои плоды. Не важно, как они играют.

— Ваш гол это везение или чуйка?

— Все в совокупности.

— Лежа не каждый на тренировке сможет забить.

— Может какие-то эмоции сработали, что могу что-то большее сделать.

— Какие все-таки эмоции почувствовали, когда поняли, что шайба в воротах?

— Понял, что выиграли. 5 на 3 не забили, к сожалению, была большая надежда на это, решать просто исход. Слава богу, что через смену забили. Будем этот момент с неравными составами подтягивать.

— «Динамо» активно лезет на Фукале, как-то это вас выводит на эмоции или спокойно к этому относитесь?

— Это плей-офф, они ищут ключи к нашим воротам. Мы знаем об этом и готовы защищать нашего вратаря.

— Что помогло остаться в психологическом равновесии? Вели 4:2, затем упустили преимущество, 5 на 3 не реализовали.

— Все хотели выиграть, все все понимали. Бывают взлеты и падения, спокойно относимся к этому.

— 6 побед подряд в плей-офф, какое настроение сейчас в команде?

— Нормальное настроение, немного порадуемся и будем готовиться дальше. Серия ещё не закончена.

«Трактор» увеличил счет в серии до четырех побед 2-0. Следующий матч между командами пройдет 20 марта в Челябинске.