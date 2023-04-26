Защитник ЦСКА Дыбленко — о финале Кубка Гагарина: «Кайфую, такой шанс может быть раз в жизни»

Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко после поражения от «Ак Барса» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина (1:2, 3-2) высоко оценил игру соперника.

«Полтапов — талантливый парень, мастеровито себя проявил, молодец. Но мы все сегодня были настроены, так что надо отдать должное «Ак Барсу», они хорошо сыграли и сегодня заслужили победу. Были наши недоработки, давали бросать. В меньшинстве был несчастный случай, шайба сошла, мы бы ее выбросили. Вот такие у нас были моменты не очень, но соперник сумел реализовать, они молодцы. Мы едем дальше в Москву побеждать. Хотелось бы все закрыть дома при своих болельщиках», — приводит слова Дыбленко Metaratings.ru.

Также 29-летний хоккеист поделился своими ощущениями от первого финала в карьере.

«Кайфую, конечно. Пока есть такая возможность, надо пользоваться. Такой шанс может быть раз в жизни. Живу моментом», — сказал Дыбленко.

ЦСКА лидирует в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет 27 апреля в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.