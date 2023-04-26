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Сегодня, 09:10

Герсонский прокомментировал новый контракт голкипера «Авангарда» Демченко

Виктория Кравченко
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Экс-главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский прокомментировал продление контракта с голкипером Василием Демченко. 11 апреля хоккеист заключил новое соглашение с клубом.

«Однозначно, в конце сезона Демченко прибавил, изменения в лучшую сторону были видны очень хорошо. Сыграл увереннее и качественнее. Ляпов, которые случались в середине чемпионата, он уже не допускал.

В «Авангарде» остались довольны этим прогрессом, если подписали с Демченко новый контракт. Станет ли он бэкапом или снова будет первым номером, сейчас сказать трудно, так как стратегию клуб не раскрывал. Но могу сказать, что на рынке сейчас не так много вратарей, которые могли бы качественно справиться с теми задачами, которые ставят перед собой омичи», — рассказал Герсонский Betonmobile.ru.

В прошедшем сезоне КХЛ Демченко провел 55 игр регулярного чемпионата (92,8 процента отбитых бросков, коэффициент надежности 2.00).

В розыгрыше Кубка Гагарина он провел на льду 14 встреч (93,3 процента отбитых бросков, коэффициент надежности 1.97).

Источник: https://betonmobile.ru/gersonskiy-popyitalsya-obyasnit-pochemu-i-na-kakuyu-rol-avangard-perepodpisal-demchenko
Василий Демченко
КХЛ
ХК Авангард
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Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финал Счет в серии
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
2 - 3
1. Ак Барс - ЦСКА
4 - 1
2. Ак Барс - ЦСКА
0 - 3
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СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
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Ак Барс - Авангард
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1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
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Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
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Ак Барс - Адмирал
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СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
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1/4 финала конференции
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
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ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
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Автомобилист - Металлург
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
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