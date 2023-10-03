Защитник ЦСКА Классон: «Я обожаю рестораны в Москве, еда просто превосходная»

Защитник ЦСКА Фредрик Классон объяснил, почему ему нравится выступать за московский клуб. По словам хоккеиста, у армейцев большая культура победителей.

«ЦСКА — самый большой и величайший клуб в Европе, быть его частью — большая честь. Также клуб за последние два сезона взял два Кубка Гагарина. Будем стараться выиграть третий кубок подряд», — приводит ТАСС слова Классона.

Также он рассказал, чем ему нравится Москва.

«Я себя тут ощущаю как в Нью-Йорке. Большой город, много болельщиков. Я обожаю тут рестораны, еда просто превосходная. Я думаю, что в России одна из лучших кухонь», — добавил защитник.

Классон перешел в ЦСКА летом 2022 года из «Тампы», подписав контракт на один сезон. В декабре 2022-го он продлил контракт со столичным клубом на два года.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 13 очков за 13 игр.