Защитник ЦСКА Классон: «Я обожаю рестораны в Москве, еда просто превосходная»
Защитник ЦСКА Фредрик Классон объяснил, почему ему нравится выступать за московский клуб. По словам хоккеиста, у армейцев большая культура победителей.
«ЦСКА — самый большой и величайший клуб в Европе, быть его частью — большая честь. Также клуб за последние два сезона взял два Кубка Гагарина. Будем стараться выиграть третий кубок подряд», — приводит ТАСС слова Классона.
Также он рассказал, чем ему нравится Москва.
«Я себя тут ощущаю как в Нью-Йорке. Большой город, много болельщиков. Я обожаю тут рестораны, еда просто превосходная. Я думаю, что в России одна из лучших кухонь», — добавил защитник.
Классон перешел в ЦСКА летом 2022 года из «Тампы», подписав контракт на один сезон. В декабре 2022-го он продлил контракт со столичным клубом на два года.
На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 13 очков за 13 игр.
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