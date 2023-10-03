«Автомобилист» одержал победу над «Амуром» в серии буллитов
«Автомобилист» на своем льду одержал победу над «Амуром» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:1 Б.
У клуба из Екатеринбурга шайбу в основное время забросил Брукс Мэйсек. У хабаровской команды отличился Дмитрий Шевченко. В овертайме победитель не выявился. В серии буллитов победный гол забил нападающий екатеринбургской команды Алексей Макеев.
После этой игры «Автомобилист» поднялся на 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции (18 очков за 14 матчей). Клуб из Хабаровска расположился на 9-й строчке (12 очков в 13 встречах).
«Автомобилист» 6 октября сыграет против «Сибири». «Амур» 8-го числа встретится с «Ладой».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Шевченко — 5 (Бочаров), 7:41 — 0:1. Мэйсек — 4 (Романцев, Широков), 55:11 — 1:1.
Победный буллит: Макеев.
Вратари: Аликин (60:22 — 61:10) — Лозебников.
Штраф: 8 — 2.
Броски: 34 (5+12+15+2) — 24 (8+9+7+0).
Судьи: Белов, Овчинников.
3 октября. Екатеринбург. Уралец.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|14
|9
|5
|21
|2
|Лада
|14
|8
|6
|19
|3
|Ак Барс
|12
|8
|4
|17
|4
|Автомобилист
|13
|7
|6
|16
|5
|Сибирь
|13
|7
|6
|16
|6
|Трактор
|14
|7
|7
|16
|7
|Авангард
|11
|6
|5
|13
|8
|Сал. Юлаев
|12
|6
|6
|12
|9
|Амур
|12
|4
|8
|11
|10
|Барыс
|13
|3
|10
|10
|11
|Адмирал
|11
|3
|8
|8
|12
|Нефтехимик
|12
|3
|9
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|13
|10
|3
|20
|2
|Динамо М
|13
|10
|3
|20
|3
|Торпедо
|12
|9
|3
|19
|4
|Сочи
|13
|9
|4
|18
|5
|Спартак
|14
|7
|7
|16
|6
|ЦСКА
|13
|6
|7
|13
|7
|Куньлунь РС
|15
|6
|9
|13
|8
|СКА
|12
|6
|6
|12
|9
|Динамо Мн
|12
|5
|7
|12
|10
|Северсталь
|11
|5
|6
|11
|11
|Витязь
|13
|2
|11
|5
|3.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|2 : 1 Б
|3.10
|19:30
|
Ак Барс – Северсталь
|- : -
|3.10
|19:30
|
Торпедо – Авангард
|- : -