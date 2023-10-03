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Сегодня, 19:27

«Автомобилист» одержал победу над «Амуром» в серии буллитов

Алина Савинова
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«Автомобилист» на своем льду одержал победу над «Амуром» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

У клуба из Екатеринбурга шайбу в основное время забросил Брукс Мэйсек. У хабаровской команды отличился Дмитрий Шевченко. В овертайме победитель не выявился. В серии буллитов победный гол забил нападающий екатеринбургской команды Алексей Макеев.

После этой игры «Автомобилист» поднялся на 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции (18 очков за 14 матчей). Клуб из Хабаровска расположился на 9-й строчке (12 очков в 13 встречах).

«Автомобилист» 6 октября сыграет против «Сибири». «Амур» 8-го числа встретится с «Ладой».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Шевченко — 5 (Бочаров), 7:41 — 0:1. Мэйсек — 4 (Романцев, Широков), 55:11 — 1:1.
Победный буллит: Макеев.

Вратари: Аликин (60:22 — 61:10) — Лозебников.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 34 (5+12+15+2) — 24 (8+9+7+0).

Судьи: Белов, Овчинников.

3 октября. Екатеринбург. Уралец.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
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КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Амур
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1 Металлург Мг 14 9 5 21
2 Лада 14 8 6 19
3 Ак Барс 12 8 4 17
4 Автомобилист 13 7 6 16
5 Сибирь 13 7 6 16
6 Трактор 14 7 7 16
7 Авангард 11 6 5 13
8 Сал. Юлаев 12 6 6 12
9 Амур 12 4 8 11
10 Барыс 13 3 10 10
11 Адмирал 11 3 8 8
12 Нефтехимик 12 3 9 8
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