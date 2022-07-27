Защитник Бэйлен покинет «Трактор»

Как стало известно «СЭ», защитник Ник Бэйлен покинет «Трактор» в ближайшее время.

32-летний американский хоккеист, у которого есть белорусский паспорт, продолжит карьеру в другом клубе КХЛ.

По нашей информации, наиболее вероятный вариант продолжения карьеры для игрока — минское «Динамо».

В прошлом сезоне Бэйлен провел 49 матчей за челябинскую команду и набрал 42 (6+36) очка в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф у него 15 игр и 8 (4+4) очков.