«Адмирал» подписал чешского нападающего Червени

Чешский нападающий Рудольф Червени подписал контракт с «Адмиралом», сообщает пресс-служба.

Соглашение рассчитано на один сезон.

Прошлый сезон чех провел в рижском «Динамо». В составе команды он провел 32 матча и набрал 12 (7+5) очков.