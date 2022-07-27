Оформление перехода Калниньша в «Амур» идет согласно регламенту ИИХФ
Процедура оформления трансфера латвийского вратаря Яниса Калниньша в «Амур» продолжается в соответствии с регламентом Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба, окончательный ответ от ИИХФ пока не получен. В «Амуре» ждут приезда игрока в Хабаровск в начале следующей недели.
30-летний Калниньш в прошлом сезоне он выступал за шведский «Векше» и финскую «Таппару». В КХЛ он ранее представлял рижское «Динамо» и финский «Йокерит». В составе национальной команды вратарь принял участие в Олимпийских играх в Пекине.
«Амур» объявил о переходе Калниньша 6 июля. 22 июля Федерация хоккея Латвии объявила о блокировке перехода с учетом изменений в местном законе о спорте, которые предусматривают запрет представлять сборную Латвии игрокам, выступающим в спортивных лигах России и Белоруссии. При этом трансфер может состояться только после одобрения ИИХФ.
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|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
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ЦСКА – Металлург
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