Оформление перехода Калниньша в «Амур» идет согласно регламенту ИИХФ

Процедура оформления трансфера латвийского вратаря Яниса Калниньша в «Амур» продолжается в соответствии с регламентом Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба, окончательный ответ от ИИХФ пока не получен. В «Амуре» ждут приезда игрока в Хабаровск в начале следующей недели.

30-летний Калниньш в прошлом сезоне он выступал за шведский «Векше» и финскую «Таппару». В КХЛ он ранее представлял рижское «Динамо» и финский «Йокерит». В составе национальной команды вратарь принял участие в Олимпийских играх в Пекине.

«Амур» объявил о переходе Калниньша 6 июля. 22 июля Федерация хоккея Латвии объявила о блокировке перехода с учетом изменений в местном законе о спорте, которые предусматривают запрет представлять сборную Латвии игрокам, выступающим в спортивных лигах России и Белоруссии. При этом трансфер может состояться только после одобрения ИИХФ.