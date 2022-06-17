Защитник Батыршин станет новичком «Амура»

Как стало известно «СЭ», защитник Рафаэль Батыршин станет новичком хабаровского «Амура». 35-летний хоккеист подпишет с клубом однолетнее соглашение.

В минувшем сезоне Батыршин играл за «Сочи» и в 39 матчах регулярного чемпионата КХЛ записал на свой счет 3 (1+2) очка.

Ранее в КХЛ защитник выступал за такие клубы, как «Витязь», «Атлант», «Сибирь», «Металлург» и «Ак Барс».