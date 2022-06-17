Федоров поделился мнением о критике в адрес ЦСКА по ходу прошедшего сезона КХЛ

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров поделился мнением о критике по ходу прошедшего сезона КХЛ.

«ЦСКА начал сезон, имея 10 игроков основного состава в лазарете. Мы играли двумя звеньями из ВХЛ, где трудились сначала Владимир Чебатуркин, а затем Егор Михайлов. Они провели великолепную работу, и ребята, придя в ЦСКА, адаптировались в кратчайшие сроки. Вы поймите, в первые 2-2,5 месяца регулярки реально с десяток игроков было за бортиком, они не могли нам помочь.

Как относился к критике в СМИ? Поначалу, конечно, что-то просачивалось, но потом я понял, как эта система работает: не вся информация пишется по факту, где-то она специально преподносится в негативном ключе. С тех пор я не особо даже включался, чтобы что-то узнать или прочитать. Просто смотрел на фотографии в статьях, и был рад тому, что мы неплохо выглядим на скамейке с ребятами», — приводит слова Федорова «Чемпионат».

ЦСКА в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии «Металлург» со счетом 4-3.