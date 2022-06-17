«Трактор» подписал новый контракт с Тертышным до конца сезона-2023/24

«Трактор» подписал новый контракт с нападающим Никитой Тертышным.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2023/24.

В прошедшем сезоне Тертышный забросил в «регулярке» 22 шайбы, что позволило ему войти в топ-5 снайперов чемпионата КХЛ-2021/22.

Всего в этом сезоне форвард провел за «Трактор» 64 игры, забросил 25 шайб и отдал 18 голевых передач при показателе полезности «+23». Вместе с командой нападающий завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ.