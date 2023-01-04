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Сегодня, 09:58

Защитник «Авангарда» Шарипзянов о разгроме «Автомобилиста»: «Надеюсь, это не пик нашей формы»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал разгромную победу над «Автомобилистом» (7:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Будем надеяться, что это не пик нашей формы. Все равно бывают моменты, когда мы играем в обороне не очень хорошо. Есть вещи, где можно добавить. И вообще пик формы должен быть в конце февраля, в начале марта будем выходить на этот уровень. У нас еще будет два месяца, чтобы подготовиться физически и психологически к самому важному этапу каждого сезона — плей-офф Кубка Гагарина», — приводит Metaratings слова Шарипзянова.

«Авангард» выиграл семь последних матчей, команда занимает третье место в таблице Восточной конференции с 60 очками в 46 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-avangarda-sharipzyanov-o-razgrome-avtomobilista-budem-nadeyatsya-chto-eto-ne-pik-nashei-formy-217739/
Дамир Шарипзянов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Автомобилист
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