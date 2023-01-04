Защитник «Авангарда» Шарипзянов о разгроме «Автомобилиста»: «Надеюсь, это не пик нашей формы»
Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал разгромную победу над «Автомобилистом» (7:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Будем надеяться, что это не пик нашей формы. Все равно бывают моменты, когда мы играем в обороне не очень хорошо. Есть вещи, где можно добавить. И вообще пик формы должен быть в конце февраля, в начале марта будем выходить на этот уровень. У нас еще будет два месяца, чтобы подготовиться физически и психологически к самому важному этапу каждого сезона — плей-офф Кубка Гагарина», — приводит Metaratings слова Шарипзянова.
«Авангард» выиграл семь последних матчей, команда занимает третье место в таблице Восточной конференции с 60 очками в 46 матчах.
Положение команд
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|Западная конференция
|И
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|О
|1
|СКА
|46
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|74
|2
|Локомотив
|46
|29
|17
|65
|3
|ЦСКА
|45
|29
|16
|63
|4
|Торпедо
|46
|29
|17
|61
|5
|Динамо М
|46
|26
|20
|60
|6
|Витязь
|46
|21
|25
|50
|7
|Спартак
|46
|21
|25
|49
|8
|Северсталь
|45
|18
|27
|46
|9
|Динамо Мн
|47
|18
|29
|45
|10
|Куньлунь
|47
|16
|31
|36
|11
|Сочи
|45
|5
|40
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|46
|28
|18
|62
|2
|Металлург
|46
|27
|19
|60
|3
|Авангард
|46
|28
|18
|60
|4
|Сибирь
|47
|27
|20
|57
|5
|Сал. Юлаев
|45
|23
|22
|55
|6
|Адмирал
|46
|25
|21
|55
|7
|Ак Барс
|45
|22
|23
|51
|8
|Барыс
|46
|21
|25
|45
|9
|Трактор
|46
|19
|27
|44
|10
|Амур
|45
|18
|27
|42
|11
|Нефтехимик
|45
|19
|26
|41
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6.01
7.01
8.01
9.01
|4.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Локомотив
|- : -
|4.01
|14:30
|
Трактор – СКА
|- : -
|4.01
|17:00
|
Ак Барс – Северсталь
|- : -
|4.01
|17:00
|
Нефтехимик – Спартак
|- : -
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