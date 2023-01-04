Защитник «Авангарда» Шарипзянов о разгроме «Автомобилиста»: «Надеюсь, это не пик нашей формы»

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал разгромную победу над «Автомобилистом» (7:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Будем надеяться, что это не пик нашей формы. Все равно бывают моменты, когда мы играем в обороне не очень хорошо. Есть вещи, где можно добавить. И вообще пик формы должен быть в конце февраля, в начале марта будем выходить на этот уровень. У нас еще будет два месяца, чтобы подготовиться физически и психологически к самому важному этапу каждого сезона — плей-офф Кубка Гагарина», — приводит Metaratings слова Шарипзянова.

«Авангард» выиграл семь последних матчей, команда занимает третье место в таблице Восточной конференции с 60 очками в 46 матчах.