Мингачев — о победе над «Динамо»: «Хорошо, что забили нужные голы, своевременные»

Нападающий ЦСКА Тахир Мингачев прокомментировал победу над «Динамо» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра. Хорошо, что забили нужные голы, своевременные. Продолжаем работать. Что было в решающем голе? Получилось пойти в прессинг и Костя Окулов очень грамотно подкрался, подобрал шайбу и там уже решил», — цитирует пресс-служба клуба Мингачева.

ЦСКА с 63 очками идет на 3-м месте в Западной конференции. «Динамо» располагается на 5-й строчке (60 очков).