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Сегодня, 03:23

Мингачев — о победе над «Динамо»: «Хорошо, что забили нужные голы, своевременные»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Тахир Мингачев прокомментировал победу над «Динамо» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра. Хорошо, что забили нужные голы, своевременные. Продолжаем работать. Что было в решающем голе? Получилось пойти в прессинг и Костя Окулов очень грамотно подкрался, подобрал шайбу и там уже решил», — цитирует пресс-служба клуба Мингачева.

ЦСКА с 63 очками идет на 3-м месте в Западной конференции. «Динамо» располагается на 5-й строчке (60 очков).

Источник: https://cska-hockey.ru/news/matchi/takhir_mingachev_khorosho_chto_zabili_nuzhnye_goly/
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