Защитник «Авангарда» Шарипзянов госпитализирован после матча с «Металлургом»

Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин сообщил, что защитник клуба Дамир Шарипзянов госпитализирован после четвертого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом».

«В данный момент он в больнице, пока нет информации», — приводит ТАСС слова Хабибулина.

Также он прокомментировал победу «Авангарда» в серии с «Металлургом».

«Стоит отметить и работу тренерского штаба, который сумел внести определенные коррективы, подправить ситуацию, и в целом у нас достаточно кубковая команда. Ребята знают, как надо играть, что надо делать», — добавил генменеджер.

Клуб из Омска выиграл серию до четырех побед со счетом 4-0 и первым вышел в финал Восточной конференции плей-офф КХЛ.