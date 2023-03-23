Демченко: «В «Авангарде» в меня поверили, сам стал спокойнее относиться к некоторым вещам»
Вратарь «Авангарда» Василий Демченко высказался о победе над «Металлургом» в четвертом матче второго раунда плей-офф КХЛ (4:1).
— За счет чего удалось обыграть со счетом 4-0 финалиста прошлого Кубка Гагарина?
— Все здорово выполняли задание, поэтому и такой результат. Но все матчи в серии были в одну шайбу, и только в этом уверенно выиграли. А так было кость в кость, — приводит «РБ Спорт» слова Демченко.
— Вы играли в «Магнитке» недолго, но была ли серия принципиальной для вас лично?
— Для меня серия не была принципальной, никаких обид не осталось.
— До этого у вас было несколько неудачных сезонов. В этом году открылось второе дыхание в карьере?
— В «Авангарде» в меня поверили. Я поработал с тренером вратарей, и все это принесло результат. Я сам стал спокойнее относиться к некоторым вещам.
Клуб из Омска выиграл серию до четырех побед со счетом 4-0 и первым вышел в финал Восточной конференции плей-офф КХЛ.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 1
|3 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 1
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|23.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|1 : 4
|23.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 3