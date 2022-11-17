Шарипзянов: «Хорошо, когда забрасываешь в начале сезона, и потом уже спокойно живешь. А тут 30 игр не забивал»

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов стал автором победного гола в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:3 ОТ).

«Уже висело над душой, что не мог забить. Хорошо, когда забрасываешь в начале сезона, и потом уже спокойно живешь. А тут 30 игр не забивал. Да, это не совсем моя работа, но все равно трудно с этим жить.

Не знаю, почему получился такой трудный матч. Необъяснимо, но факт, что с такими командами тяжело играть, на них ничего не давит, и они показывают довольно хороший хоккей. Я сам играл за такие команды, которые идут внизу, и всегда старался показывать свой лучший хоккей», — цитирует игрока сайт КХЛ.