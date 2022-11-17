Светлов: «У каждого тренера свое видение. Что-то я немного подправили, ребят мы мотивировали, даем молодежи играть, развиваться»

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:4 ОТ).

«В целом мы довольны заработанным очком, у нас есть свои небольшие проблемы — травмированные; сегодня пришлось заканчивать в три пятерки. За это я ребят похвалил. Очень важно, что смогли забить этот гол на последних секундах, сравнять счет, это многое дает команде.

У каждого тренера свое видение хоккея. Что-то я немного подправили, ребят мы мотивировали, даем молодежи играть, развиваться.

Завгородний приболел, у него температура, грипп, наверное. Решили не брать его в поездку», — приводит слова тренера сайт КХЛ.