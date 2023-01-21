Шарипзянов: «Если честно, когда увидел наше расписание, не думал, что будет настолько тяжело»

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов после поражения от «Ак Барса» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ объяснил неудачное начало сезона.

— Сезон для команды начался неудачно, но сейчас вы в лидерах Востока. Поменялось ли что-то с приходом нового главного тренера?

— У нас убрали тренера после тяжелого месяца, когда мы провели 12 игр на выезде. Если честно, когда увидел наше расписание, не думал, что будет настолько тяжело. Хорошо, что мы из этого выбрались, и сейчас боремся за верхние места в таблице. Спасибо и тренерам, и пацаны тоже хорошо подхватили. Возможно, где-то поменяли игру, начали больше с шайбой играть. Посмотрим, что нам принесет плей-офф, будем стараться более систематически играть, чтобы побеждать такие команды, как «Ак Барс», — цитирует Шарипзянова «РБ Спорт».

— У «Нью-Йорк Айлендерс», который так же много матчей подряд провел на выезде, спад был уже после возвращения на домашнюю арену. Как было у вас?

— У нас было все же иначе. Я старался поддерживать форму, ходил в зал. Было трудно где-то с головой справиться: ты не видишь семью почти месяц, ребенка не видишь. Для меня это было немножко трудно, хотелось больше провести времени с женой. Вообще, я думаю, что все идет от головы. Мозг — наш самый сильный мускул, нужно его больше использовать

— Вы считаетесь «железным игроком», который постоянно блокирует броски.

— Я делаю свою работу. Если я не забиваю голы, не отдаю передачи, то я должен брать чем-то другим, помогать команде в других каких-то аспектах, чтоб нам легче было выигрывать.

— Кстати о статистике, этот сезон для вас уже самый результативный в составе «Авангарда». Поменяли ли вы что-то в своей игре?

— Стараюсь вообще не смотреть за этим. Чем больше смотришь на свою статистику, тем больше не получается. Естественно, я не играю в большинстве — там набираются, наверное, все очки. В формате 5 на 5 не так много ошибок команды совершают в наше время. Стараюсь где-то помочь команде. Неприятно с нулем проходить сезон. Стараюсь больше бросать и работаю над своим броском индивидуально.