Защитник Алексей Маклюков подписал новый контракт с «Металлургом»

Хоккейный клуб «Металлург» продлил контракт с защитником Алексеем Маклюковым. Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на два года — до конца сезона-2024/25, сообщает сайт клуба.

Алексей Маклюков стали игроком «Металлурга» в межсезонье-2021. В Магнитогорск защитник перебрался из «Барыса», цвета которого защищал на протяжении четырех сезонов. Помимо «Металлурга» и «Барыса» Алексей играл за московское «Динамо», «Динамо» Балашиха (ВХЛ), ХК МВД и воскресенский «Химик» (МХЛ).

В текущем сезоне на счету Алексея Маклюкова 55 игр за «Металлург» и 8 (3+5) очков при показателе полезности «+2» и среднем игровом времени 17 минут и 26 секунд.

Всего в КХЛ защитник сыграл в 368 матчах и набрал 68 (13+55) баллов, при общем показателе полезности «+30»