Нападающий Павел Акользин продлил контракт с «Металлургом» на два года

Хоккейный клуб «Металлург» продлил контракт с нападающим Павлом Акользиным. Соглашение с 32-летним игроком рассчитано на два года — до конца сезона-2024/25, сообщает сайт клуба.

Павел Акользин стал игроком «Металлурга» весной 2021 года, заключив с клубом двухлетнее соглашение.

В текущем сезоне на счету Акользина 47 игр за «Металлург» и 13 (9+4) очков при показателе полезности «+6». В среднем Павел проводит на льду 11 минут и 58 секунд. Также форвард является лидером команды по числу голов в меньшинстве — на счету форварда четыре шайбы.

Всего в КХЛ нападающий сыграл 334 встречи и заработал 66 (33+33) очков.