Защитник «Ак Барса» Токранов: «Нам не фартит, надо убирать негативные моменты»

Защитник «Ак Барса» Василий Токранов прокомментировал поражение от «Барыса» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Пять человек в составе — новых. Что скажете по игре?

— Трудно что-то говорить. Позитивного пока мало.

— Артем Галимов забил эффектный гол, в третьем периоде в упор бросал, мог сравнять. Почему было мало бросков в заключительном отрезке?

— В третьем, может быть, мало. Но во втором и первом были. Мы не можем забить, не получается.

— Показалось, что последние 20 минут «Барыс» играл в жесткий откат. Тяжеловато, наверное, против такого действовать?

— Есть же схема, когда можно преодолеть это. Доходишь до красной линию, забрасываешь в зону, бежишь и подбираешь шайбу. У нас этого сегодня было мало.

— «Барыс» три гола забил с рикошетов, два из них бросками низом. Можно сказать, что им фартануло?

— Нам не фартит.

— А им?

— Последние игры показывают, что нам не везет пока. Голы какие-то такие пропускаем. Но, в принципе, игрок бросает, рикошет: гол есть гол.

— В целом счет по игре или наиграли на овертайм?

— На овертайм наиграли точно, просто не забили.

— В третьем периоде минут много играли в своей зоне, особенно в первой половине. Надо отдать должное сопернику?

— Были моменты, да. Пару я точно помню таких опасных на пятаке у нас было. Главное, не дали забить.

— Результат отрицательный, но можно ли сказать, что нащупываете свою?

— Можно сказать, да, но присутствуют негативные моменты, их надо убирать.

— Имеете в виду индивидуальные или системные?

— Нам дают тактику, ее надо выполнять, адаптироваться, — сказал Токранов Metaratings.ru.