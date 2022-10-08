Защитник «Ак Барса» Токранов: «Нам не фартит, надо убирать негативные моменты»
Защитник «Ак Барса» Василий Токранов прокомментировал поражение от «Барыса» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Пять человек в составе — новых. Что скажете по игре?
— Трудно что-то говорить. Позитивного пока мало.
— Артем Галимов забил эффектный гол, в третьем периоде в упор бросал, мог сравнять. Почему было мало бросков в заключительном отрезке?
— В третьем, может быть, мало. Но во втором и первом были. Мы не можем забить, не получается.
— Показалось, что последние 20 минут «Барыс» играл в жесткий откат. Тяжеловато, наверное, против такого действовать?
— Есть же схема, когда можно преодолеть это. Доходишь до красной линию, забрасываешь в зону, бежишь и подбираешь шайбу. У нас этого сегодня было мало.
— «Барыс» три гола забил с рикошетов, два из них бросками низом. Можно сказать, что им фартануло?
— Нам не фартит.
— А им?
— Последние игры показывают, что нам не везет пока. Голы какие-то такие пропускаем. Но, в принципе, игрок бросает, рикошет: гол есть гол.
— В целом счет по игре или наиграли на овертайм?
— На овертайм наиграли точно, просто не забили.
— В третьем периоде минут много играли в своей зоне, особенно в первой половине. Надо отдать должное сопернику?
— Были моменты, да. Пару я точно помню таких опасных на пятаке у нас было. Главное, не дали забить.
— Результат отрицательный, но можно ли сказать, что нащупываете свою?
— Можно сказать, да, но присутствуют негативные моменты, их надо убирать.
— Имеете в виду индивидуальные или системные?
— Нам дают тактику, ее надо выполнять, адаптироваться, — сказал Токранов Metaratings.ru.
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