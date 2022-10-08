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8 октября, 22:59

Зарипов — о неудачах «Ак Барса»: «Пришлось пойти на перестройку составов, но все бесполезно»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал поражение от «Барыса» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжело что-то в этой ситуации говорить. Уже на протяжении нескольких игр это продолжается. Продолжается нереализация моментов, пропускаем нелепые голы и приходится вытаскивать игру. Пришлось пойти на перестройку составов. Какое-то звено усилить скоростными действиями. Но как мы видим, все бесполезно», — приводит слова Зарипова Metaratings.ru.

Также игрок заявил, что впереди еще есть много матчей и у команды есть время проработать все мелкие детали.

«Единственное радует — хочу посмотреть на это с положительной стороны — это только начало сезона, начало октября. Чемпионат идет до марта, у нас есть время проработать все мелкие детали, начиная с коллектива и заканчивая игрой и тактикой на льду. По работе претензий вообще ни к кому нет. И с тренерской стороны. Все выкладываются на тренировках, остаются дополнительно. Посмотрим, что будет дальше. Подождем выхода Артема Лукоянова, может это как-то встряхнет коллектив. Его фраза какая-нибудь может подстегнуть ребят использовать моменты», — сказал Зарипов.

«Ак Барс» с 19 очками после 15 матчей занимает четвертое место в Восточной конференции.

Источник: https://metaratings.ru/news/zaripov-o-neudachakh-ak-barsa-nerealizatsiya-momentov-i-nelepye-goly-prikhoditsya-vytaskivat-igru-1380228/
Данис Зарипов
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