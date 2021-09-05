Капитан минского «Динамо» получил травму
22:00
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после победы над «Северсталью» (4:1) сообщил, что капитан команды Денис Мосалев получил травму.
«Мосалев получил небольшую травму, и мы решили отправить его в раздевалку, чтобы не усугубить повреждение.
Сыграет ли в следующей игре Мосалев? Пока не знаю, у меня нет достаточно информации», — цитирует тренера сайт минчан.
Дополнительная информация:
https://hcdinamo.by/news/intervyu/kreyg-vudkroft-bezuslovno-tragediya-yaroslavtsev-potryasla-ves-mir-dlya-lokomotiva-budet-vdvoyne-vazh/?clear_cache=Y
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