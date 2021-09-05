Капитан минского «Динамо» получил травму

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после победы над «Северсталью» (4:1) сообщил, что капитан команды Денис Мосалев получил травму.

«Мосалев получил небольшую травму, и мы решили отправить его в раздевалку, чтобы не усугубить повреждение.

Сыграет ли в следующей игре Мосалев? Пока не знаю, у меня нет достаточно информации», — цитирует тренера сайт минчан.