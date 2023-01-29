Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:50

Хенкель: «Мифтахов нам помогает, подтащил в нужный момент»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель прокомментировал победу над «Трактором» (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Был ли спецплан на игру или особая мотивация? «Трактор» бьется за плей-офф.

— Мы не обращаем внимание на то, что происходит у соперника. У нас свои задачи, свои цели. Мы пытаемся решить свои проблемы, улучшить свою игру и турнирное положение.

— Показалось, что первый период был вязкий. Согласны? Капустин убегал в ноль, Мифтахов справился.

— Да, начали немного робко. Не в свой хоккей играли, но потом вкатились, почувствовали и улучшили качество игры. Это дало свои плоды.

— Можно ли назвать этот матч идеальным?

— Это хорошо, что ребята в большинстве забивают. Это здорово, приятно и придает уверенности при игре в большинстве. Идеальный? Я думаю, что нет. Надеюсь, что идеальный матч у нас еще впереди.

— Как сами себя ощущали? Недавно восстановились от травмы.

— По-тихому, пытаюсь помочь, чем могу. Вкатываюсь, надо играть.

— Наконец-то Терехов сыграл, до этого 6 матчей сидел на лавке. Плюс Лучевников в одной паре с Войновым. Парни челябинские, как раз. Как вам их игра?

— Ребята молодцы, хорошую работу сделали.

— Мифтахов сыграл на «ноль» второй раз в сезоне, в СМИ его критиковали после матча с «Сибирью»

— Амир молодец, подтащил нас в нужный момент. Сделал хорошие сейвы, помог нам добыть победу.

— Что скажем недоброжелателям?

— Я не знаю, я не читаю.

— Говорят, молодой, 22 года.

— Не молодой, он нам помогает. Мы одна команда. Все выигрывают — все проигрывают, — сказал Хенкель Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-ak-barsa-khenkel-miftakhov-nam-pomogaet-podtashil-v-nuzhnyi-moment-223783/
Кристиан Хенкель
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Трактор
0
Читайте также
«Трансферная кампания «Спартака» закрыта — мы подписали тех, кого хотели». Интервью Абаскаля
За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался
Министр обороны Украины признал тяжелую военную обстановку на востоке
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Покупатели F-35 не могут использовать истребители без разрешения США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хохряков: «У нас сейчас такое турнирное положение, что каждый матч — как плей-офф»

Нападающий «Трактора» Пулккинен назвал разгром от «Ак Барса» худшей игрой сезона
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 57 43 14 90
2 Локомотив 58 34 24 76
3 ЦСКА 56 35 21 76
4 Торпедо 56 36 20 76
5 Динамо М 57 33 24 75
6 Витязь 57 29 28 66
7 Спартак 57 25 32 58
8 Северсталь 57 23 34 58
9 Динамо Мн 57 22 35 57
10 Куньлунь 57 20 37 45
11 Сочи 55 6 49 21
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 57 34 23 73
2 Ак Барс 57 32 25 73
3 Автомобилист 56 32 24 72
4 Металлург 56 30 26 70
5 Сал. Юлаев 57 30 27 69
6 Авангард 55 32 23 68
7 Адмирал 56 28 28 63
8 Нефтехимик 57 26 31 57
9 Барыс 59 25 34 57
10 Амур 55 25 30 56
11 Трактор 57 23 34 54
Результаты / календарь
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
30.01 12:00
Амур – Сибирь
 - : -
30.01 12:30
Адмирал – Авангард
 - : -
30.01 19:10
Динамо Мн – Куньлунь
 - : -
30.01 19:30
СКА – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости