Хенкель: «Мифтахов нам помогает, подтащил в нужный момент»
Защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель прокомментировал победу над «Трактором» (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Был ли спецплан на игру или особая мотивация? «Трактор» бьется за плей-офф.
— Мы не обращаем внимание на то, что происходит у соперника. У нас свои задачи, свои цели. Мы пытаемся решить свои проблемы, улучшить свою игру и турнирное положение.
— Показалось, что первый период был вязкий. Согласны? Капустин убегал в ноль, Мифтахов справился.
— Да, начали немного робко. Не в свой хоккей играли, но потом вкатились, почувствовали и улучшили качество игры. Это дало свои плоды.
— Можно ли назвать этот матч идеальным?
— Это хорошо, что ребята в большинстве забивают. Это здорово, приятно и придает уверенности при игре в большинстве. Идеальный? Я думаю, что нет. Надеюсь, что идеальный матч у нас еще впереди.
— Как сами себя ощущали? Недавно восстановились от травмы.
— По-тихому, пытаюсь помочь, чем могу. Вкатываюсь, надо играть.
— Наконец-то Терехов сыграл, до этого 6 матчей сидел на лавке. Плюс Лучевников в одной паре с Войновым. Парни челябинские, как раз. Как вам их игра?
— Ребята молодцы, хорошую работу сделали.
— Мифтахов сыграл на «ноль» второй раз в сезоне, в СМИ его критиковали после матча с «Сибирью»
— Амир молодец, подтащил нас в нужный момент. Сделал хорошие сейвы, помог нам добыть победу.
— Что скажем недоброжелателям?
— Я не знаю, я не читаю.
— Говорят, молодой, 22 года.
— Не молодой, он нам помогает. Мы одна команда. Все выигрывают — все проигрывают, — сказал Хенкель Metaratings.ru.
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