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Сегодня, 23:12

Нападающий «Трактора» Пулккинен назвал разгром от «Ак Барса» худшей игрой сезона

Руслан Минаев
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Нападающий «Трактора» Теему Пулккинен прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Форвард назвал игру своей команды худшей в сезоне.

- Никаких особенных эмоций. Непростая ситуация у нас, — цитирует Пулккинена Metaratings.ru. - А так, сегодня — полный стадион много фанатов, это здорово, когда столько людей приходят посмотреть игру.

— Как вам матч в целом?

— В этой игре мы смотрелись действительно неважно, но еще не все кончено — много матчей впереди. Нужно забыть ее и готовиться к следующей — а она совсем близко. Через два дня играем дома.

— 0:2 после двух периодов — и итоговые 0:6. Почему?

— Когда проигрываешь в шесть голов, невозможно выделить какую-то одну причину. Все полностью вышло неважно.

«Ак Барс» набрал 73 очка и догнал лидирующую в Восточной конференции «Сибирь». «Трактор» остается на последней строчке на Востоке (54 очка).

Источник: Metaratings.ru
Теему Пулккинен
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Трактор
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Восточная конференция И В П О
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