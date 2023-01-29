Нападающий «Трактора» Пулккинен назвал разгром от «Ак Барса» худшей игрой сезона
Нападающий «Трактора» Теему Пулккинен прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Форвард назвал игру своей команды худшей в сезоне.
- Никаких особенных эмоций. Непростая ситуация у нас, — цитирует Пулккинена Metaratings.ru. - А так, сегодня — полный стадион много фанатов, это здорово, когда столько людей приходят посмотреть игру.
— Как вам матч в целом?
— В этой игре мы смотрелись действительно неважно, но еще не все кончено — много матчей впереди. Нужно забыть ее и готовиться к следующей — а она совсем близко. Через два дня играем дома.
— 0:2 после двух периодов — и итоговые 0:6. Почему?
— Когда проигрываешь в шесть голов, невозможно выделить какую-то одну причину. Все полностью вышло неважно.
«Ак Барс» набрал 73 очка и догнал лидирующую в Восточной конференции «Сибирь». «Трактор» остается на последней строчке на Востоке (54 очка).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|57
|43
|14
|90
|2
|Локомотив
|58
|34
|24
|76
|3
|ЦСКА
|56
|35
|21
|76
|4
|Торпедо
|56
|36
|20
|76
|5
|Динамо М
|57
|33
|24
|75
|6
|Витязь
|57
|29
|28
|66
|7
|Спартак
|57
|25
|32
|58
|8
|Северсталь
|57
|23
|34
|58
|9
|Динамо Мн
|57
|22
|35
|57
|10
|Куньлунь
|57
|20
|37
|45
|11
|Сочи
|55
|6
|49
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|57
|34
|23
|73
|2
|Ак Барс
|57
|32
|25
|73
|3
|Автомобилист
|56
|32
|24
|72
|4
|Металлург
|56
|30
|26
|70
|5
|Сал. Юлаев
|57
|30
|27
|69
|6
|Авангард
|55
|32
|23
|68
|7
|Адмирал
|56
|28
|28
|63
|8
|Нефтехимик
|57
|26
|31
|57
|9
|Барыс
|59
|25
|34
|57
|10
|Амур
|55
|25
|30
|56
|11
|Трактор
|57
|23
|34
|54
|30.01
|12:00
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Амур – Сибирь
|- : -
|30.01
|12:30
|
Адмирал – Авангард
|- : -
|30.01
|19:10
|
Динамо Мн – Куньлунь
|- : -
|30.01
|19:30
|
СКА – Торпедо
|- : -