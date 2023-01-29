Хохряков: «У нас сейчас такое турнирное положение, что каждый матч — как плей-офф»

Нападающий «Трактора» Петр Хохряков прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Вы — воспитанник «Нефтехимика». Насколько для вас этот матч был особенным?

— У нас сейчас такое турнирное положение, что каждый матч — как плей-офф. Нужно выходить и биться, отдавать все силы. Сегодня у нас это не получилось, но нужно продолжать работать.

— Неплохо начали матч, но далее, можно сказать, посыпались. Что произошло?

— Пропущенные голы, плюс три в меньшинстве и мы не забили в большинстве. Очень важную роль играют спецбригады и нужно это все исправлять.

— «Ак Барс» показал что-то сверхъестественное? Как оцените игру?

— Не было ничего сверхъестественного. Хорошая команда, играют от обороны, пользуются моментами. Сегодня они забили, а мы нет.

— Какой из их голов стал ключевым?

— Тяжело ответить, если честно. Были шансы после второго периода при 0:2? Без голов и большинства нереально вытягивать.

— Можно ли сказать, что это был худший матч сезона?

— Не скажу, худший или нет, но нужно выкинуть это все из головы и готовиться дальше.

— Как вам играется в новой команде?

— Система отличается от Уфы, но все комфортно для меня.

— С чем можно связать такую нестабильность «Трактора» в этом сезоне?

— Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Надо настраиваться, лучше готовиться к матчам и начинать играть до последней секунды.

— «Трактор» все еще в гонке за плей-офф. Каково играть в такой бешенной конкуренции?

— Конкуренция — это хорошо. Жаль, что наша команда в таком положении, что нужно рвать жилы, чтобы попасть в плей-офф, — сказал Хохряков Metaratings.ru.