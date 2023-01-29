Хохряков: «У нас сейчас такое турнирное положение, что каждый матч — как плей-офф»
Нападающий «Трактора» Петр Хохряков прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Вы — воспитанник «Нефтехимика». Насколько для вас этот матч был особенным?
— У нас сейчас такое турнирное положение, что каждый матч — как плей-офф. Нужно выходить и биться, отдавать все силы. Сегодня у нас это не получилось, но нужно продолжать работать.
— Неплохо начали матч, но далее, можно сказать, посыпались. Что произошло?
— Пропущенные голы, плюс три в меньшинстве и мы не забили в большинстве. Очень важную роль играют спецбригады и нужно это все исправлять.
— «Ак Барс» показал что-то сверхъестественное? Как оцените игру?
— Не было ничего сверхъестественного. Хорошая команда, играют от обороны, пользуются моментами. Сегодня они забили, а мы нет.
— Какой из их голов стал ключевым?
— Тяжело ответить, если честно. Были шансы после второго периода при 0:2? Без голов и большинства нереально вытягивать.
— Можно ли сказать, что это был худший матч сезона?
— Не скажу, худший или нет, но нужно выкинуть это все из головы и готовиться дальше.
— Как вам играется в новой команде?
— Система отличается от Уфы, но все комфортно для меня.
— С чем можно связать такую нестабильность «Трактора» в этом сезоне?
— Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Надо настраиваться, лучше готовиться к матчам и начинать играть до последней секунды.
— «Трактор» все еще в гонке за плей-офф. Каково играть в такой бешенной конкуренции?
— Конкуренция — это хорошо. Жаль, что наша команда в таком положении, что нужно рвать жилы, чтобы попасть в плей-офф, — сказал Хохряков Metaratings.ru.
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