Защитник «Адмирала» Уильямс: «Неважно сколько фанатов приходит — на матче всегда шумно»
Защитник «Адмирала» Колби Уильямс прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
— Какие были акценты на «Автомобилист»?
— Готовились так же, как и обычно. Знали, что эта игра — одна из четырех заключительных и действительно важна. У нас возвращаются после травмы игроки. Последние игры были стрессовыми, а теперь удалось найти победный путь.
— Что скажете по матчу? Шулак назвал игру плотной.
— Каждая игра такая, сегодня не ощутил разницы. Мы знали, насколько матч важен, насколько нам необходимо набрать очки. Надеемся попасть в плей-офф. Сегодня достигнут важнейший результат, даже не могу выразить, насколько горжусь парнями.
— Что стало определяющим и какого вы мнения о сопернике?
— Вся игра была важной до последних минут. «Автомобилист» — очень хорошая команда, много забивает. Но и мы могли забить несколько голов во втором периоде. Действовали согласно плану.
— Почему «Адмирал» играет втрое лучше на выезде, нежели дома?
— Забавно. Не могу сказать, почему. Приезжать на домашние матчи здорово — хорошая атмосфера весь сезон. Неважно сколько фанатов приходит — на матче всегда шумно. Так что я правда не могу найти причину. Но уж точно нельзя сказать о недостатке поддержки. Выступать дома — классно. Надеюсь, еще на своей арене победим и в чемпионате, и в плей-офф тоже — жду этого, — сказал Уильямс Metaratings.ru.
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