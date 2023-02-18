Алексей Яшкин: «Рад, что Дима является одним из лидеров СКА, показывает хорошую результативность»

Спортивный директор красноярского «Сокола» Алексей Яшкин прокомментировал игру своего сына Дмитрия Яшкина за СКА в текущем сезоне КХЛ.

«Дай Бог, чтобы у него и его команды получалось в плей-офф так же, как в регулярном чемпионате, который СКА уверенно выиграл. Рад, что Дима является одним из лидеров команды, показывает хорошую результативность. Всегда хорошее настроение, когда питерцы выигрывают, и не очень, когда проигрывают. Хочется им пожелать удачи в плей-офф», — приводит слова Яшкина «Известия».

Нападающий Дмитрий Яшкин сыграл за СКА в регулярном чемпионате КХЛ 64 матча и набрал 55 (35+20) очков.

Ранее СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ и стал обладателем Кубка Континента.