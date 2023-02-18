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Алексей Яшкин: «Рад, что Дима является одним из лидеров СКА, показывает хорошую результативность»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор красноярского «Сокола» Алексей Яшкин прокомментировал игру своего сына Дмитрия Яшкина за СКА в текущем сезоне КХЛ.

«Дай Бог, чтобы у него и его команды получалось в плей-офф так же, как в регулярном чемпионате, который СКА уверенно выиграл. Рад, что Дима является одним из лидеров команды, показывает хорошую результативность. Всегда хорошее настроение, когда питерцы выигрывают, и не очень, когда проигрывают. Хочется им пожелать удачи в плей-офф», — приводит слова Яшкина «Известия».

Нападающий Дмитрий Яшкин сыграл за СКА в регулярном чемпионате КХЛ 64 матча и набрал 55 (35+20) очков.

Ранее СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ и стал обладателем Кубка Континента.

Источник: Известия
Дмитрий Яшкин
КХЛ
ХК СКА
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4 ЦСКА 64 40 24 88
5 Динамо М 65 36 29 82
6 Витязь 65 34 31 76
7 Северсталь 64 28 36 69
8 Динамо Мн 66 26 40 65
9 Спартак 65 27 38 62
10 Куньлунь 65 21 44 49
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Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 65 39 26 87
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9 Амур 65 29 36 67
10 Трактор 64 28 36 66
11 Барыс 65 27 38 61
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