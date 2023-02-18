ЦСКА заинтересован в подписании вратаря Аликина

Как стало известно «СЭ», ЦСКА заинтересован в подписании российского вратаря в качестве номера один на следующий сезон.

Один из главных кандидатов — вратарь «Амура» Евгений Аликин, который 1 мая станет неограниченно свободным агентом.

В нынешнем сезоне 28-летний Аликин провел 38 матчей, показывая коэффициент надежности 1,97 при 93,9 процента отраженных бросков.