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Сегодня, 21:23

ЦСКА заинтересован в подписании вратаря Аликина

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Евгений Аликин.
Фото photo.khl.ru

Как стало известно «СЭ», ЦСКА заинтересован в подписании российского вратаря в качестве номера один на следующий сезон.

Один из главных кандидатов — вратарь «Амура» Евгений Аликин, который 1 мая станет неограниченно свободным агентом.

В нынешнем сезоне 28-летний Аликин провел 38 матчей, показывая коэффициент надежности 1,97 при 93,9 процента отраженных бросков.

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ХК ЦСКА (Москва)
Евгений Аликин
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