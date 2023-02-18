ЦСКА заинтересован в подписании вратаря Аликина
Как стало известно «СЭ», ЦСКА заинтересован в подписании российского вратаря в качестве номера один на следующий сезон.
Один из главных кандидатов — вратарь «Амура» Евгений Аликин, который 1 мая станет неограниченно свободным агентом.
В нынешнем сезоне 28-летний Аликин провел 38 матчей, показывая коэффициент надежности 1,97 при 93,9 процента отраженных бросков.
Положение команд
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Хоккей
|Западная конференция
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|П
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|1
|СКА
|65
|47
|18
|99
|2
|Локомотив
|66
|40
|26
|89
|3
|Торпедо
|64
|42
|22
|89
|4
|ЦСКА
|64
|40
|24
|88
|5
|Динамо М
|65
|36
|29
|82
|6
|Витязь
|65
|34
|31
|76
|7
|Северсталь
|64
|28
|36
|69
|8
|Динамо Мн
|66
|26
|40
|65
|9
|Спартак
|65
|27
|38
|62
|10
|Куньлунь
|65
|21
|44
|49
|11
|Сочи
|64
|8
|56
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|65
|39
|26
|87
|2
|Сибирь
|65
|37
|28
|81
|3
|Сал. Юлаев
|65
|35
|30
|80
|4
|Металлург
|64
|34
|30
|79
|5
|Автомобилист
|64
|35
|29
|79
|6
|Авангард
|64
|36
|28
|79
|7
|Адмирал
|65
|32
|33
|73
|8
|Нефтехимик
|65
|31
|34
|68
|9
|Амур
|65
|29
|36
|67
|10
|Трактор
|64
|28
|36
|66
|11
|Барыс
|65
|27
|38
|61
Результаты / календарь
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24.02
|19.02
|10:00
|
Адмирал – Автомобилист
|- : -
|19.02
|10:00
|
Амур – Ак Барс
|- : -
|19.02
|17:00
|
СКА – Трактор
|- : -
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