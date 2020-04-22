Как стало известно «СЭ», нападающий Андрей Локтионов подпишет контракт с ЦСКА и будет зарабатывать 40 миллионов рублей в год в армейском клубе. Ранее форвард играл в «Магнитке» и получал 95 миллионов рублей за сезон.

На счету 29-летнего Локтионова в прошедшем сезоне 13 (3+10) очков в 60 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-7». В 5 встречах плей-офф у него 2 результативные передачи. (Алексей Шевченко)