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Зарплата Локтионова в ЦСКА — 40 миллионов рублей. В «Магнитке» он получал 95

15:47
Андрей Локтионов. Фото ХК «Металлург»
Андрей Локтионов. Фото ХК «Металлург»
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Как стало известно «СЭ», нападающий Андрей Локтионов подпишет контракт с ЦСКА и будет зарабатывать 40 миллионов рублей в год в армейском клубе. Ранее форвард играл в «Магнитке» и получал 95 миллионов рублей за сезон.

На счету 29-летнего Локтионова в прошедшем сезоне 13 (3+10) очков в 60 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-7». В 5 встречах плей-офф у него 2 результативные передачи. (Алексей Шевченко)

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