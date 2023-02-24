Зарипов совершил круг почета во время матча с «Металлургом». Нападающий «Ак Барса» завершает карьеру

Нападающий «Ак Барса» Зарипов совершил круг почета во время матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Металлургом».

Он вышел на лед в начале третьего периода под аплодисменты болельщиков.

Как ранее сообщал «СЭ», этот матча станет для капитана казанцев последним в профессиональной карьере.

В текущем сезоне 41-летний нападающий провел 14 матчей за «Ак Барс», в которых отдал три голевые передачи.