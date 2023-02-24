«Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком» в первом раунде плей-офф
«Нефтехимик» крупно обыграл «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 7:0.
Команда Олега Леонтьева пробилась в плей-офф КХЛ.
В первом раунде нижнекамцы встретятся с казанским «Ак Барсом».
Уже стала известна часть сетки матчей первого раунда Кубка Гагарина.
Запад
Старт серий 1 марта — серии с участием СКА и «Локомотива».
Старт серий 2 марта — «Торпедо» — «Динамо» Москва, серия с участием ЦСКА.
Восток
Старт серий 1 марта — «Ак Барс» — «Нефтехимик».
Старт серий 2 марта — серия с участием «Авангарда».
Окончательная сетка первого раунда плей-офф станет известна по завершении регулярного чемпионата.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|3
|ЦСКА
|66
|42
|24
|92
|4
|Торпедо
|67
|42
|25
|90
|5
|Динамо М
|66
|37
|29
|84
|6
|Витязь
|67
|34
|33
|76
|7
|Северсталь
|67
|30
|37
|73
|8
|Динамо Мн
|67
|26
|41
|66
|9
|Спартак
|67
|28
|39
|64
|10
|Куньлунь
|67
|21
|46
|49
|11
|Сочи
|67
|10
|57
|30
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|66
|40
|26
|89
|2
|Авангард
|67
|39
|28
|85
|3
|Сал. Юлаев
|67
|37
|30
|84
|4
|Сибирь
|67
|38
|29
|83
|5
|Автомобилист
|67
|36
|31
|81
|6
|Металлург
|66
|34
|32
|80
|7
|Адмирал
|67
|33
|34
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|67
|30
|37
|70
|10
|Амур
|67
|29
|38
|67
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
Результаты / календарь
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26.02
1.03
2.03
3.03
|24.02
|12:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|1 : 3
|24.02
|13:00
|
Авангард – Торпедо
|4 : 3 ОТ
|24.02
|15:00
|
Автомобилист – Трактор
|1 : 5
|24.02
|16:30
|
Барыс – Локомотив
|3 : 5
|24.02
|17:00
|
Нефтехимик – Куньлунь
|7 : 0
|24.02
|17:00
|
Сочи – Северсталь
|4 : 3
|24.02
|17:30
|
Ак Барс – Металлург
|3 : 6
|24.02
|18:00
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -
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