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Сегодня, 19:28

«Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком» в первом раунде плей-офф

Иван Шитик
Корреспондент
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«Нефтехимик» крупно обыграл «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 7:0.

Команда Олега Леонтьева пробилась в плей-офф КХЛ.

В первом раунде нижнекамцы встретятся с казанским «Ак Барсом».

Уже стала известна часть сетки матчей первого раунда Кубка Гагарина.

Запад

Старт серий 1 марта — серии с участием СКА и «Локомотива».

Старт серий 2 марта — «Торпедо» — «Динамо» Москва, серия с участием ЦСКА.

Восток

Старт серий 1 марта — «Ак Барс» — «Нефтехимик».

Старт серий 2 марта — серия с участием «Авангарда».

Окончательная сетка первого раунда плей-офф станет известна по завершении регулярного чемпионата.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Нефтехимик
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
0
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Определились все участники плей-офф КХЛ от Восточной конференции

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ: «Ак Барс» — «Металлург», ЦСКА — «Динамо» Москва и другие матчи 24 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 Локомотив 68 41 27 92
3 ЦСКА 66 42 24 92
4 Торпедо 67 42 25 90
5 Динамо М 66 37 29 84
6 Витязь 67 34 33 76
7 Северсталь 67 30 37 73
8 Динамо Мн 67 26 41 66
9 Спартак 67 28 39 64
10 Куньлунь 67 21 46 49
11 Сочи 67 10 57 30
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 66 40 26 89
2 Авангард 67 39 28 85
3 Сал. Юлаев 67 37 30 84
4 Сибирь 67 38 29 83
5 Автомобилист 67 36 31 81
6 Металлург 66 34 32 80
7 Адмирал 67 33 34 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 67 30 37 70
10 Амур 67 29 38 67
11 Барыс 68 27 41 61
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26.02
1.03
2.03
3.03
24.02 12:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 1 : 3
24.02 13:00
Авангард – Торпедо
 4 : 3 ОТ
24.02 15:00
Автомобилист – Трактор
 1 : 5
24.02 16:30
Барыс – Локомотив
 3 : 5
24.02 17:00
Нефтехимик – Куньлунь
 7 : 0
24.02 17:00
Сочи – Северсталь
 4 : 3
24.02 17:30
Ак Барс – Металлург
 3 : 6
24.02 18:00
ЦСКА – Динамо М
 - : -
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