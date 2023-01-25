Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов: «Довольны работой Виктора Козлова»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что планирует продолжить работу с главным тренером команды Виктором Козловым после окончания текущего сезона.

— Вопрос, который тяжело задавать во время сезона. Но все-таки: вы довольны работой главного тренера Виктора Козлова.

— Мы с ним сразу договорились, что мы с ним растем вместе — команда растет и он, как главный тренер, и мы, как руководители клуба, тоже растем. У каждого из нас есть друг к другу претензии, но мы понимаем их. Главное — делать правильные выводы. Пока и мы правильно реагируем на его замечания, и он на наши. Пока реакция адекватная, я думаю, сейчас уже можно сказать, что мы довольны его работой.

— Но контракт у него заканчивается.

— Да, контракт заканчивается, но мы ведем переговоры с игроками с учетом его мнения.

— А когда будете разговаривать с ним по поводу контракта?

— Я думаю, после завершения сезона. Он об этом знает, мы какие-то выводы уже делаем, ведем разговоры о контракте , которые дают ему понять, как мы настроены по отношению к нему.

— Вы ищете другие варианты?

— Нет, не ищем.

— Вообще никаких разговоров ни с кем не идет? Например: «не хотели бы вы поработать в Уфе, Дмитрий Вячеславович?»

— Нет, всегда есть список тренеров, готовых работать в Уфе, с этим проблем нет. Поэтому, если вдруг что-то случится, поиск не будет сложным. Пока мы работаем с Виктором Николаевичем.

Козлов входит в тренерский штаб «Салавата» с 2020 года. Ранее он работал тренером в «Металлурге» с 2015 по 2020 год, а в сезоне-2017/18, после увольнения Ильи Воробьева, был главным тренером команды. В 2016 году вместе с «Магниткой» он стал обладателем Кубка Гагарина.