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Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов: «Довольны работой Виктора Козлова»

Ринат Баширов заявил, что планирует продлить контракт с Виктором Козловым после окончания текущего сезона
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что планирует продолжить работу с главным тренером команды Виктором Козловым после окончания текущего сезона.

— Вопрос, который тяжело задавать во время сезона. Но все-таки: вы довольны работой главного тренера Виктора Козлова.
— Мы с ним сразу договорились, что мы с ним растем вместе — команда растет и он, как главный тренер, и мы, как руководители клуба, тоже растем. У каждого из нас есть друг к другу претензии, но мы понимаем их. Главное — делать правильные выводы. Пока и мы правильно реагируем на его замечания, и он на наши. Пока реакция адекватная, я думаю, сейчас уже можно сказать, что мы довольны его работой.
— Но контракт у него заканчивается.
— Да, контракт заканчивается, но мы ведем переговоры с игроками с учетом его мнения.
— А когда будете разговаривать с ним по поводу контракта?
— Я думаю, после завершения сезона. Он об этом знает, мы какие-то выводы уже делаем, ведем разговоры о контракте , которые дают ему понять, как мы настроены по отношению к нему.
— Вы ищете другие варианты?
— Нет, не ищем.
— Вообще никаких разговоров ни с кем не идет? Например: «не хотели бы вы поработать в Уфе, Дмитрий Вячеславович?»
— Нет, всегда есть список тренеров, готовых работать в Уфе, с этим проблем нет. Поэтому, если вдруг что-то случится, поиск не будет сложным. Пока мы работаем с Виктором Николаевичем.

Козлов входит в тренерский штаб «Салавата» с 2020 года. Ранее он работал тренером в «Металлурге» с 2015 по 2020 год, а в сезоне-2017/18, после увольнения Ильи Воробьева, был главным тренером команды. В 2016 году вместе с «Магниткой» он стал обладателем Кубка Гагарина.

Хоккеисты &laquo;Салавата Юлаева&raquo;. «Большая разница в зарплате не говорит о мастерстве». Интервью с генеральным директором «Салавата»

Виктор Козлов
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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