Заместитель гендиректора «Сочи» Бадюков: «Ищем центральных нападающих. Нужны как минимум два защитника-лидера»
Алексей Бадюков рассказал о поиске новичков на следующий сезон
Заместитель генерального директора «Сочи» Алексей Бадюков в интервью «СЭ» рассказал о поиске новичков на следующий сезон.
— На какие позиции «Сочи» рассматривает иностранцев на следующий сезон?
— Отвечу не только по легионерам. Мы ищем центральных нападающих — в этой линии мы выглядим слабо. И нужны как минимум два защитника-лидера, которые сыграют в первой паре.
После 68 игр регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ «Сочи» набрал 32 очка и занял последнее место в Западной конференции.
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