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Сегодня, 12:10

Заместитель гендиректора «Сочи» Бадюков: «Ищем центральных нападающих. Нужны как минимум два защитника-лидера»

Алексей Бадюков рассказал о поиске новичков на следующий сезон
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Заместитель генерального директора «Сочи» Алексей Бадюков в интервью «СЭ» рассказал о поиске новичков на следующий сезон.

— На какие позиции «Сочи» рассматривает иностранцев на следующий сезон?

— Отвечу не только по легионерам. Мы ищем центральных нападающих — в этой линии мы выглядим слабо. И нужны как минимум два защитника-лидера, которые сыграют в первой паре.

После 68 игр регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ «Сочи» набрал 32 очка и занял последнее место в Западной конференции.

Алексей Бадюков
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